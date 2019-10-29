北市內湖一間高職學校黃姓教師，趁學生課後打掃環境，竟從後方環抱男同學腹部性騷擾得逞，經學校性別平等教育委員會調查，發現他還在黑板上寫「機會像老二一樣捏一捏就會變大」，甚至還用膝蓋碰觸女同學的臀部，共6起案件，黃早已被校方解聘。士林地院審結，依成年人故意對少年犯性騷擾罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬，可上訴。

現年31歲的黃姓教師，在台北市一間高職學校擔任班導師，2016年1、2月間，見15歲學生因上課遲到遭受處罰，課後留下打掃環境，趁男學生不注意，從後方環抱男學生腹部，學生遭「熊抱」後立刻將老師推開訴。

黃坦承有「環抱」的事實，但否認性騷擾。法院考量，黃雖然沒有前科，但為人師表，兩人具有師生情誼，卻無視男學生性自主人格尊嚴，任意碰觸身體，欠缺尊重個人身體自主的觀念。

法院調查後，還發現黃男曾在104學年上半年在黑板上寫「時間就像乳溝一樣擠一擠就有」、「機會就像老二一樣捏一捏就會變大」之不當言行舉止，已被學校處分申誡1次，卻仍犯下此案，足見並沒有因此警惕。

法官衡量黃男未婚也沒有子女，現在從事科技業，他聲稱案發後遭學校處分，希望法官能宣告緩刑，但法官認為刑事責任與行政懲戒不同，且黃已因言行失當遭受懲戒卻又犯下本案，有必要執行刑罰讓黃男記取教訓，不宜宣告緩刑。

(中時 )