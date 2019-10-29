台中市太平區28日下午驚傳弟撂人到姐姐家毆打姐姐，並捆綁姐夫並為其注射三針不明液體的姐弟爭產糾紛；太平警方昨天深夜逮獲行凶的弟弟，警方現正釐清案情中。
這起驚人的家族糾紛，發生在28日下午一點多，排行老三64歲賴姓男子帶著兩名友人到68歲大姐賴女家中再度談論家族遺產分配問題，疑似起了口角，賴男逐將姐夫（68歲林男）用膠袋捆綁手腳，並朝其右臀注射三針，還用桌椅砸姐姐的頭部，約停留半小時候離去。
賴女和先生驚惶不已還呼喊救命，鄰居也打119叫救護車，經將兩人送澄清平等院區救治，兩人意識清楚無生命危險，目前仍住院觀察，但兩人驚魂未定，也語多保留。
太平警方在案發後立即鎖定主嫌賴男，以車追人最後在深夜於太平區找到他，帶回警局偵訊，但賴男相當狡猾，言語也多有閃躲。
據悉賴女母親於去年八月過逝，姐弟多次因為遺產分配不均起爭執，唯該案是否還有其他原因，以及同夥，警方也積極釐清中。
(中時 )
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