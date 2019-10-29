北市府顧問蔡壁如（右）29日接受電台專訪，她透露台北市長柯文哲要布局2024總統大選。（翻攝照片／張立勳台北傳真）

台北市長柯文哲心腹、北市政府顧問蔡壁如今天接受廣播節目專訪時，證實柯文哲布局2024總統大選。

蔡壁如今上午接受「周玉蔻嗆新聞」專訪，對於是否會拿親民黨總統大選門票？蔡透露，不是要不要的問題，而是柯文哲覺得要把第二任做完，如今是布局2024，且郭台銘也說2024會來幫忙。節目後，蔡壁如受訪時表示，有一次跟郭台銘聊天，郭說因為不選了，覺得有點對不起柯文哲，若柯需要親民黨那張門票，也可以去幫忙，若柯把台北市長做完，2024如果還要往前進軍總統府的話，心有餘力也可以幫忙。

媒體追問，言下之意是指郭台銘不選2024，會來幫忙柯文哲？蔡壁如說，對，這是她之前感受到的。

蔡壁如在專訪結束後接受媒體聯訪，也表示鴻海創辦人郭台銘因不參選2020，對柯文哲感到虧欠，若柯2024想參選的話，他說有餘力就會幫忙。柯郭兩人也預計11月9日會面。

對於不分區名單，蔡壁如表示，有和郭台銘提過，預計最慢11月9日郭在土城舉辦感恩會，柯郭會見面談下一步怎麼互相合作。

蔡指出，柯文哲和郭台銘是因為三創案，兩人不打不相識，如今是惺惺相惜，郭台銘在經歷國民黨內初選後，很佩服柯文哲當了4、5年市長，至今都沒有被打死。

(中時 )

(中時電子報)