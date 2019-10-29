台灣計畫對美軍購66架F-16V戰機，籌措財源法源依據的「新式戰機採購特別條例草案」，立法院今三讀通過，按照期程規畫，我國將在2023年至2026年獲得66架戰機。
立法院長蘇嘉全日前針對「新式戰機採購特別條例草案」召開朝野協商，除第4條條文總預算以匯率變動編列，修正為總經費上限新台幣2500億元，以特別預算方式編列，其餘5條條文均照審查會意見通過。
照審查意見通過的5條條文包括，新式戰機採購，指主管機關與其所屬機關、部隊辦理經行政院核定的新式戰機系統、裝備與其相關支援系統、裝備的獲得、維修、研發、產製及訓練。施行期間部分，規定自公布日施行至2026年12月31日止。
此外，朝野黨團協商通過4項附帶決議，國民黨團要求國防部將此次採購的F-16V戰機相關零組件，在我國生產並移轉關鍵技術，於交機後逐步成立F-16機隊亞洲維修中心。
親民黨團主張，國防部與經濟部跨部會整合，積極與美方承商洽談相關零組件應在台生產製造與維修，提升我國航太產業維修能量及料件供應鏈，進一步滿足機隊運作所需，連帶帶動國防產業發展與商機。
時力黨團則要求，國防部應每年就新式戰機採購的特別預算編列財源籌措，採購項目獲得進度、工和推動進度、國內承接單位相應準備等程序，向立院外交及國防委員會提出專案報告，如報告涉機密得以機密方式處理。
(中時 )
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