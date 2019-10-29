空軍採購F-16V戰機的採購特別條例案，今天上午在立法院正式三讀通過，這也是我國近年來對美軍售案的重大進展。我方將目前已獲得發價書，將在明年初與美簽署，66架F-16V的首架將於112年初交機，共分4年，到115年底全數交機。

採購特別條例在上午通過後，其中附帶決議包括，要求國防部對F-16V戰機相關零組件，在我國生產並移轉關鍵技術，並成立F-16機隊亞洲維修中心。另外國防度也必須每年將特別預算編列財源籌措、採購項目獲得進度、工合推動進度、國內承接單位準備程序等，向立院外交及國防委員會提出專案報告。

立院也要求，未來經濟部應與國防部進行跨部會整合，與美方承包商洽談相關零組件應在台生產製造與維修，提升我國航太產業維修能量及料件供應鏈，進一步滿足機隊運作所需，提昇我國航太科技水準，帶動國防產業發展與商機。

(中時電子報)