立法院院會今天有望三讀通過《消防法》，基層消防員不滿消防署推出「打折」版本，消防員工作權益促進會今天在立法院群賢樓前演出行動劇，焚燒消防署法案版本，呼籲跨黨派立委支持時代力量黨團協助提案的基層消防員所期待法案版本。

消防員工作權益促進會表示，自2018敬鵬大火殉職案後，推動台灣史上第一次基層修法，並提出「退避權」、「資訊權」、「調查權」等消防生命三權修法行動，過程中遭遇消防署層層阻撓，仍突破難關，目前連署也已突破8400餘人，立委連署部分目前也已有國民黨、民進黨、時代力量共18名委員的表態支持。

消防員工作權益促進會指出，10月24日黨團協商中，因消防署重大行政瑕疵，攸關生命三權落實與否的立法說明，鬧烏龍產生不同版本，內政部陳宗彥次長亦因此道歉，然而此重大瑕疵外，又提出第三版立法說明，製造修法爭議、致使法案保留而延宕，極有可能將以附帶決議方式，動用113位立委表決。

消防員工作權益促進會呼籲各黨派委員看見超過8400餘名連署的民意，支持基層版消防生命三權修法及其立法說明。若動用表決，不論是表決條文、附帶決議，本會均將會支持基層版修法與立法說明，也會將表決結果，包含各委員贊成、反對、不表態的決定公布與社會大眾。

(中時 )