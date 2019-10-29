新北市板橋區橋中二街某工程行32歲林姓工頭與44歲鄭姓工人長期不合，竟率其他2名工人聯手將鄭某打成重傷，急救後不治，3嫌到案後否認犯案，辯稱鄭某是自己跌倒摔傷，警方訊後以殺人罪嫌將3嫌送辦。

27日深夜11時許，林姓工頭與24歲許姓工人在小攤喝酒時，突然接到另名32歲許姓工人電話，告知鄭姓工人獨自在大觀路某公園內喝酒，林、許2人隨即搭計程車前往，3人會合後聯手痛毆鄭姓工人，隨後再將鄭某押上計程車，載回工程行內繼續毆打。

3嫌以棍棒連續對鄭某施虐近1小時，發現鄭某已無意識，遂將鄭某拖到屋外置於路邊，再打電話向警消謊報有人路倒，救護車趕抵後將鄭某送往亞東醫院急救。

醫院急救時發現鄭某頭部及全身多處撕裂傷、眼睛瘀青、腿部骨折，完全不似路倒造成的傷勢，急救至28日下午傷重不治，院方遂通報板橋警分局，警方即介入調查。

警方調閱監視器，查出林姓工頭等3人涉嫌重大，將3人帶回調查，3嫌否認行凶，聲稱鄭某是自己跌倒，詳細情況已酒醉不復記憶。

偵訊後，警方以殺人罪嫌將3嫌移送新北地檢署偵辦。

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(中時 )