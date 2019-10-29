台灣有不少速食店，每一家都擁有不少死忠粉絲。近日，有網友在PTT上貼文，表示自己很喜歡吃速食店的雞塊，不過吃來吃去還是覺得麥當勞最好吃，大家心目中哪一家的雞塊最好吃呢？貼文曝光後，引來網友熱議。

日前PTT上一名網友以「喜歡哪一家速食店的雞塊？」為題，詢問大家是不是也喜歡吃雞塊？心目中的第一名是誰？並分享自己吃來吃去，最愛的還是麥當勞的雞塊。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論。起初不少網友表示，「當然是麥當勞」、「雞塊選麥當勞，薯條選肯德基。」、「還是喜歡麥當勞的，因為有本體糖醋醬」。不過，後來「摩斯漢堡的雞塊」卻急起直追，不少網友回應，「摩斯超好吃，麥當勞的雞塊只是糖醋醬的載體而已」、「摩斯很Q有吃得到雞肉絲」、「麥噹噹的皮好硬，我喜歡摩斯的」甚至最後來有人笑說，「買摩斯的雞塊沾麥當勞的糖醋醬」

最後，一名網友總結表示，摩斯的雞塊爆好吃，麥當勞的雞塊則是勝在糖醋醬，而漢堡王是價格超便宜。

(中時電子報)