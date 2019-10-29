愛國同心會成員張秀葉，在去年九合一選舉期間，以中國民進黨祕書長身分參選北市中正、萬華區市議員，被查出未依規定設定政治獻金專戶收受17萬多元的政治獻金外，另違法收受來自大陸及港澳資金189萬多元，涉嫌違反政治獻金法。台北地檢署今依違反政治獻金法起訴中國民進黨主席周慶峻及張秀葉2人。

檢調調查，愛國同心會成員周慶峻、張秀葉等人去年10月1日在北市中山區某日本料理餐廳舉辦餐會，席開近60桌，名義上是慶祝大陸69週年國慶日，免費招待民眾用餐，但張秀葉同時在會場拜票，請求大家把票投給她，由於現場有許多中正、萬華區選民參加，檢調認為張以餐會型式賄選，涉嫌違反選舉罷免法。北檢已起訴張秀葉等多人。

檢調懷疑，周、張等人的選舉資金來自大陸，全面清查金流後，發現周、張去年選舉期間， 未依規定設立政治獻金專戶，擅自對外收受政治獻金17萬多元台幣外，另查出周、張非法收受大陸、港澳等地的政治獻金高達189萬元台幣，今依法起訴。

(中時 )