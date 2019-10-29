根據美國媒體報導指出，加州北部大火延燒，數萬加州民眾被迫逃離家園，當中就包含了湖人當家球星詹姆斯還有他的家人。
湖人昨天在主場擊敗黃蜂之後，今早詹姆斯就在推特上發文表示，「天啊！LA這場大火不是開玩笑的，我必須離開我的房子，我開著車帶著我的家人到處找房子，運氣很不好，目前為止還沒找到。」
隨後詹姆斯又發了兩條推文，「終於找到可以落腳的地方了，真是一個瘋狂的夜晚，我為這次大火受到影響的家庭祈禱，希望大家都平安無事，盡快找到安全的地方。」
(中時電子報)
根據美國媒體報導指出，加州北部大火延燒，數萬加州民眾被迫逃離家園，當中就包含了湖人當家球星詹姆斯還有他的家人。
湖人昨天在主場擊敗黃蜂之後，今早詹姆斯就在推特上發文表示，「天啊！LA這場大火不是開玩笑的，我必須離開我的房子，我開著車帶著我的家人到處找房子，運氣很不好，目前為止還沒找到。」
隨後詹姆斯又發了兩條推文，「終於找到可以落腳的地方了，真是一個瘋狂的夜晚，我為這次大火受到影響的家庭祈禱，希望大家都平安無事，盡快找到安全的地方。」
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