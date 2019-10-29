台中市府重罰中火，創下史上最高6000萬元罰鍰，環保局要求限期中火11月15日前提出改善計畫，12月完成改善。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市重罰中火史上最高6000萬元罰鍰，以霹靂手段抗汙，卻被怪稽查太積極，還遭恐嚇缺電。市長盧秀燕29日強力反擊，強調一個百分之百的國營事業竟然帶頭排放各種有毒的汙水，不到一年就查到七次，而且每次稽查，每次都嚴重超標，要地方的民眾犧牲忍耐到什麼時候，還要責怪地方政府不應該積極查緝，這是典型的中央政府執政傲慢和特權，中央漠視民眾健康和環境保護的態度真是令人失望，要求中央說清楚、講明白。

「實在非常非常不應該，不到一年就查到七次！」盧秀燕今日上午在市政會議，會議一開始就先對台中開「火」，對每次稽查中火，每次都嚴重超標，還有地方民眾犧牲忍耐到什麼時候，還要責怪地方政府不應該積極查緝。這是典型的中央政府執政傲慢和特權，只准州官放火，不許百姓點燈，相對的，被稽查的民間業者或者是民眾，他們怎麼會服氣？

盧秀燕抨擊，台中市府積極稽查查獲汙染源，又在中火排放水中查到嚴重汙染的硼，這已經是一年當中第七次查到中火製造汙水，可以說是「惡性重大」，從硝酸鹽氮到硼，不但汙染海域，也汙染了海洋食物鏈，更影響到民眾的健康。

她不滿對中火查獲七次汙染，到現在為止，沒有看到中央政府或者是台電向國人、向中部地區、向台中的民眾說清楚、講明白，「他們為什麼會長期排放各種有毒汙水？」我們只看到中央政府、經濟部以及台電不斷的拿如果地方政府嚴格查緝，就是找麻煩，就會影響到發電量來恐嚇大家，這種漠視民眾健康和環境保護的態度真是令人失望。

盧秀燕表示，期待也真心的奉勸中央政府以及台電要有所回應，最重要的是展現態度，而新的市政團隊，為了市民和國人的健康，強力稽查各種汙染絕不手軟，面對各種壓力也絕對不會妥協屈服，更不會官官相護，唯一的目標，就是保護國人的健康，打造一個清淨的台中家園。

盧秀燕也向環保局長吳志超與副局長陳宏益和相關稽查的同仁表示敬意和謝意，肯定他們是公正、專業又認真的環保尖兵，也是台中市民的環保守護神，謝謝他們不眠不休、鍥而不捨的查緝，「你們真好非常感謝！」面對要求中火改善的期程，要求有改善效果，絕不是虛晃一招。

台中火力發電廠燃煤機組放流水隨機抽驗，環保局查獲5-8號機組放流水「硼」超標24倍，10月再查獲1-4號、9-10號機組放流水「硼」超標高達26倍、28倍，汙染更嚴重，對3處排放口違規分別開罰最高2000萬元，重罰史上最高6000萬元罰鍰，環保局要求限期中火11月15日前提出改善計畫，12月完成改善。

(中時 )