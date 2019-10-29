2020大選，選情已到關鍵收歛時刻，文化大學新聞系主任胡幼偉未在國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室任職，卻在隱身民間任無冕軍師，他表示，衝刺階段已有下階段構想，將對韓具體獻策凸顯韓的總統味。

韓國瑜民間近期出現逆轉跡象，有助提升整體氣勢，胡幼偉在臉書說，有人說他是韓國瑜的軍師，他要說「謝謝」，他還不夠這個資格。但他會從競選行銷傳播的角度對韓提些建議，很高興，韓都聽到了這些建言，也接受了部份建議，並付諸行動。

現在，選戰到了最後衝刺階段，他給自己的任務，是幫韓構思，在跑完全省這一輪與庶民座談後，下一階段要有什麼行動。

胡幼偉說，他從小就被很多師長說是個蠻有怪點子或鬼點子的人，想像力豐富。他其實已有一套構想，但這次容他賣個關子，這些點子，他就不再先公開透露了。他會直接跟韓講，接受多少，由韓決定。

但胡幼偉透露，在這最後階段的設計目標，是要凸顯韓是個親民又有智慧、有遠見的下一任總統，這個「總統味」，是他最在乎的事情！大家一齊加油，繼續萬箭齊發，各自努力吧！

(中時 )