前洋基教頭吉拉迪(Joe Girardi)闊別兩季重回球場，就任費城人總教練，記者會上他十分興奮，稱讚這就是他最想來的地方。「我很自私，我想贏球，所以我才會來這裡。」其實吉拉迪是小熊球迷(球員生涯效力小熊與洋基)，只是前陣子換帥的小熊與大都會沒有選擇雇用他。

洋基總管凱許曼(Brian Cashman)當初趕走吉拉迪的理由是他與球員關係不佳，特別是被視為主力的那些年輕球員。吉拉迪認為沒這回事：「我最喜歡跟年輕球員共事，我帶過馬林魚(獲選年度最佳教練)，我能夠激發出年輕選手的實力，我們只差1場就打進世界大賽了(2017年輸太空人)，至少問題不在我們的成績。」

不過現任洋基教頭波恩(Aaron Boone)就跟球員相處得很好，他籠絡球員的本事跟他與主審吵架一樣厲害，大家挺喜歡他。可惜費城人與洋基分屬不同聯盟，明年3月春訓會碰面，但之後必須等世界大賽了。

吉拉迪到費城人的目標很明確，就是鎖定國聯東區王座。費城人擁有哈波(Bryce Harper)、瑞爾穆托(J.T. Realmuto)、諾拉(Aaron Nola)、瑟古拉(Jean Segura)等好手，他們都還不到30歲。費城人今年只有失望的81勝81敗，眼巴巴看著同區的勇士連霸、國民演出外卡驚奇。希望吉總明年能激發出這些年輕人的潛力，怎麼說也要拿到90勝以上。

(中時電子報)