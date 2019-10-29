台北市長柯文哲成立民眾黨後，核心理念不斷遭外界質疑，北市府顧問、民眾黨發起人蔡壁如29日接受專訪表示，柯文哲不會支持一中，也沒有賣台的訓練、賣台的本錢，最沒有能力賣台的就是柯文哲，不過，當主持人問民眾黨反對一國兩制嗎？蔡壁如一時愣住沒有回答。

主持人周玉蔻問蔡壁如以前的朋友因為「兩岸一家親」翻臉，柯文哲不難過？蔡壁如說，兩岸一家親，我們到底做錯什麼事？就是維持文化態度上的一個善意。

蔡壁如說，柯文哲不會支持一中，「墨綠」是來自柯的家庭，這是他的內心，況且他哪裡有機會舔共，沒有賣台的訓練、也沒有賣台的本錢，最沒有能力賣台的人就是柯文哲。

她強調，兩岸一家親是雙城論壇城市交流，態度上面的善意，幹麻要說我們有多壞，我們不要激怒中共，但也絕不是要舔共。

不過，當周玉蔻追問，民眾黨反對「一國兩制」嗎？蔡壁如突然間愣住沒說話，周笑說「你這樣子怎麼進軍立院啦」，蔡則回：「我不是政治幕僚。」

節目結束後，蔡壁如解釋，當下是想說香港鬧這麼多天，幹嘛問這個問題，這個台灣人是不會接受的。至於民眾黨反對一國兩制嗎？蔡壁如未正面回應，僅說這個不會是問題。

(中時 )