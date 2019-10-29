國民黨提名總統參選人韓國瑜彰化傾聽之旅26日下午參加二林精密機械園區說明會，縣長王惠美疾呼，誰挺二林精密機械園區我們就支持誰，韓國瑜表示，廠商都在等了，將來利潤一定全壘打，有機會一定全力為二林精密機械園區打拚。不過，環保署今（29）日呼籲各界，應尊重環評制度對環境保護的把關。

彰化縣政府曾於2014年6月提出「彰化縣二林精密機械產業園區環境影響說明書」至環保署審查，並稱自願進入第二階段環境影響評估，同年7月環評委員決議「應繼續進行第二階段環境影響評估」。

直至2018年7月縣府才又提出「彰化縣二林精密機械產業園區環境影響評估報告書初稿」至環保署，環保署召開2次專案小組初審會議，建議認定不應開發，之後再提環保署今年3月27日環評委員會第351次會議討論，決議補充相關資料後送專案小組再審，後又於6月27日及10月3日召開2次專案小組初審會議，但因仍有「基地滯洪」「土壤液化潛勢評估」「用水量估算」「再生水去化」等議題仍有疑義，無法做成判斷，故決議「補正後再審」。

環保署表示，二林精密機械產業園區的開發與否，請大家尊重環評審查制度及其保護環境的目的，並請彰化縣政府詳實、確實補充資料，釐清二林產業園區對環境的影響，並妥善訂定環境保護對策。

(中時 )