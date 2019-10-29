女星徐若瑄雖然已經結婚生子，但44歲的她擁有凍齡臉蛋加上火辣身材，可說是演藝圈公認的「美魔女」，常在臉書分享生活日常的她，在臉書曬出了一張素顏吃東西的照片，不過卻被網友發現修圖修過頭，讓人好奇凍齡顏值是否也是修出來的?

「金曲歌王」蕭敬騰推出「辣椒先生老蕭拌麵」，身為好友的徐若瑄，自然不忘替他宣傳，只見她頭上戴著洗臉髮帶，手裡拿著調理包和筷子，還擺出搞怪表情吃碗裡的麵，並寫道：「今晚不減肥！辣椒先生我跟你拼了！！我不相信我辣不過你！蕭敬騰真的有給他辣」，不過卻有眼尖網友發現筷子形狀都彎了，疑似P圖P得太過頭，立刻掀起熱烈討論。

徐若瑄P圖P過頭被抓包。（圖／徐若瑄臉書）

對此網友也紛紛回應：「筷子形狀不太自然」、「有誰和我一樣看到亮點了」，不過有網友則是頻頻認為她素顏依舊好美，不忘跟她討教保養的秘訣，不過在得知被抓包P圖後，徐若瑄也隨即將照片秒刪。

(中時電子報)