台北市中正一警分局警員周于凱，去年執行巡邏勤務時，抽空偷看從事金融業的黃姓正妹IG，事後還登入戶役政系統，偷查黃女個資，遭黃女檢舉提告，檢方原給予周員緩起訴，但高檢署發回北檢續查，檢方認為周員偷查個資，應受行政懲處，尚不構成刑責，因黃女拒不和解，且周員事發後還向政風人員說謊，北檢今依偽造文書罪嫌起訴周員，聲請簡易判決。

另黃女控告友人黃姓女子涉嫌教唆周員偷查她個資，檢方依罪嫌不足，予不起訴。

檢方調查，去年9月間，家住高雄市的黃女與黃姓友人在IG上爭執，黃姓友人指黃女曾有違反著作權的前科；黃女質疑是當初承辦案件的警員洩密，向警政署檢舉。

警政署未查出當初承辦黃女案件的高雄警員涉違法查詢個資紀錄，卻查出北市中正一分局擔任警員的周員，竟曾登入戶役政系統查詢黃女的個資，且周員還在職務報告上填載查詢理由為「因公」，因此將周員依違反個資法及偽造文書罪函送法辦。

檢方調查時，周員認罪，坦承基於好奇偷查黃女個資，依偽造文書罪給予他緩起訴，期限1年，條件是賠償黃女50萬元。

黃女不服，向高檢署聲請再議，高檢署發回北檢續查，北檢認為周員違反個資法罪證不足，仍予不起訴，但檢方發現周在政風人員調查時，謊稱他是在路邊查詢，讓政風人員在公文書上登載不實，加上黃女不願和解，依偽造文書罪嫌起訴周員。

(中時 )