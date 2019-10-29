苗栗市長安街服飾店29日凌晨發生火警，消防隊員趕抵，將受困在2樓的吳姓女屋主救出，10分鐘內控制火勢。

苗栗縣消防局29日凌晨1點多接獲報案，指稱長安街民宅失火，且有人受困二樓，消防隊立刻出動苗栗、特搜以及公館分隊人車搶救，從屋外架設逃生梯至2樓陽台，順利將吳女屋主救出，幸未受傷。

隨後消防隊員朝1樓灌救，不到10分鐘控制火勢，苗栗消防分隊指出，延燒面積約6平方公尺，起火原因有待詳細調查。

(中時 )