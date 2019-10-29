暗夜火警 屋主受困2樓驚險獲救 10:542019/10/29 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苗栗市長安街服飾店驚傳火警，消防隊員趕抵灌救。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗市長安街服飾店29日凌晨發生火警，消防隊員趕抵，將受困在2樓的吳姓女屋主救出，10分鐘內控制火勢。 苗栗縣消防局29日凌晨1點多接獲報案，指稱長安街民宅失火，且有人受困二樓，消防隊立刻出動苗栗、特搜以及公館分隊人車搶救，從屋外架設逃生梯至2樓陽台，順利將吳女屋主救出，幸未受傷。 隨後消防隊員朝1樓灌救，不到10分鐘控制火勢，苗栗消防分隊指出，延燒面積約6平方公尺，起火原因有待詳細調查。 (中時 ) #消防 #屋主 #苗栗 #火勢 #凌晨 也許您會感興趣 推薦閱讀 大火吞噬南庄知名農園餐廳 鐵皮屋建築坍塌 09:162019/10/25 社會 陳超明：苗栗財政困難原因在這 15:592019/10/25 政治 驚！頭份廢棄回收場火警 黑色濃煙直竄天際 15:512019/10/25 社會 北市義消競技大賽 500名好手上擂台切磋 18:482019/10/26 社會 「遺體借道」不算凶宅 前屋主涉隱匿挨告獲無罪確定 22:102019/10/27 社會 苑裡慈和宮捐贈消防幫浦車給消防局 12:492019/10/28 社會 協助救護 這3人各捐1輛救護車守護市民 14:322019/10/28 社會 竹科消防縣轄明年元旦回歸 議員認未妥善交接 14:382019/10/28 社會 車禍救援挑戰 桃消防局蟬聯冠軍 19:512019/10/28 生活 強風助長火勢 加州進入緊急狀態 04:102019/10/29 全球財經 社會熱門新聞 轉貼蘇貞昌摔筆影片竟遭警方移送 幸好法官這樣判 - 社會 北富銀員工疑似輕生 10樓掉到1樓命危送醫 - 社會 17歲少女一睡就是48天 悲成「現代睡美人」 - 社會 北港香爐？7男警與1女警搞不倫 - 社會 太辣了 世界大賽露乳雙姝身份曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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