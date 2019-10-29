第五屆鐵路便當節將於11月1日起連續四天於台北車站大廳盛大舉行，本屆推出12款創新台鐵便當，也邀請日本、斯里蘭卡、法國、瑞士與國內外16家鐵路代表，共25家業者共襄盛舉。今年台鐵首度以「開香聞」方式進行，邀請藝人黃子佼、阿喜等人一同分享。今年便當節為免費入場，民眾路過就可參與，活動現場還能買到日本鐵道周遊券。

今年便當節參展單位豐富，除有台鐵便當本舖5家餐務單位，推出各式「第5屆鐵路便當節限定便當」之外，林物局也推出「里山便當」。另外還邀請到12家日本鐵道公司、瑞士馬特洪峰聖哥達鐵路、斯里蘭卡鐵路與法國白朗峰特快車。

其他還有台灣便當品牌「鬍鬚張」，日本便當界代表「淡路屋」，台灣知名鐵道主題餐廳「福井食堂」，與穆斯林認證餐飲「炸雞大獅」一同共襄盛舉。此外，日本關西最大鐵道公司近畿鐵道也會參展，帶來日本知名鐵路便當，民眾不必出國搭火車，就能吃到各種知名便當。

今年以「移動的美好」為主題，將「鐵道旅遊商品」納入展售項目，讓民眾直接在鐵路便當節活動現場，就能買到日本各路鐵道周遊券，購買即贈「北歐風三明治便當」一份。而銚子電鐵推出的「討海人便當」，只要持便當包裝紙至日本銚子電鐵兌換，即可免費換得一日券。

活動期間，台鐵也準備許多驚喜，如跨業合作的紀念包裝飲品「台鐵✕泰山茶之初 限定藍皮包裝烏龍茶」，以及由設計師林正達所構思的四款電子票證。

台鐵局長張政源表示，台鐵不只有傳統、也有創新，今年推出的便當款式都不曾看過，希望民眾搭火車看移動的風景、吃便當享受移動的美味，旅行中就能享受移動的美好。

(中時 )