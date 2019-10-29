一名健康的男子在喝了過多的能量飲料後，突然心臟病發作。在醫院緊急替這名年僅26歲的男子動脈中放入改善血液流動的支架後，男子幸運地存活。由於男子的案件極其罕見，醫院只能要求男子不要再喝能量飲料以及抽菸。

據《福斯新聞》報導，這位年輕的西班牙籍男子除了擁有兩年的吸菸經歷外，並沒有其他明顯的疾病史。然而在男子的《急診病例報告》中，醫生發現他的心率、血壓、氧氣含量皆呈現正常，然而他的心臟導管卻顯現出了異常。病例報告中表示，男子其中一條動脈完全阻塞。在醫生緊急將人工支架放入男子身體兩天後，男子終於度過了難關。經過詳細追查，醫生發現，這名男子每天都習慣喝8-10杯的能量飲料。醫生在病例報告中表示，涉入過多的能量飲料可能導致血液凝塊，進而促使心臟病發作。

不過由於喝能量飲料促使心臟病發作的資料很少，醫生也僅能呼籲大家少喝點這類飲品。

(中時電子報)