韓國瑜今天一早化身一日果農，並品嘗帝王柚，承諾會為農民漁民找更好的通路。（柯宗緯攝）

韓國瑜（中）至花壇，到老農陳鐵池(中左)的西施柚觀光果園，也未黨籍立委參選人、彰化縣議員張瀚天（中右）拉抬選情。（黃國峰攝）

韓國瑜獲贈帝王柚，老農陳鐵池藉此預祝他當選庶民總統。（黃國峰攝）

韓國瑜化身一日果農，把採收下的鮮果分送現場媒體分享。（黃國峰攝）

韓國瑜「民進黨白白胖胖」說惹議，彰化縣長王惠美上午主動出面替韓國瑜緩頰。（柯宗緯攝）

韓國瑜彰化傾聽之旅第二天，29日上午到花壇鄉84歲老農陳鐵池柚子園化身一日果農，老農挑選一顆3公斤重的「帝王柚」送給韓國瑜，還拿剪刀讓韓親自剪下，韓開心笑說「這剪下去就可以做總統喔？」讓現場響起一片歡呼。

韓國瑜在彰化獲贈帝王柚。

由於昨晚韓國瑜提到人民生活好辛苦，但民進黨的政治人物卻都「白白胖胖」，王惠美也主動替韓國瑜緩頰，她表示韓想表達的重點在於強調藍綠縣市獲得的資源差異太多，桃園鐵路地下化拿到上千億元、屏東的軌道也獲5、6百億元經費。

王惠美說，韓國瑜的個性，直話直說比較不會修飾，但這也是他可愛之處，最後還忍不住調侃，請大家去看桃園鄭文燦以前的照片，跟現在看差多少。

目前正值花壇鄉西施柚產季，韓國瑜在彰化縣長王惠美、參選立委的彰化縣議員張瀚天等人陪同下關心果農，他在帝王柚上簽名，允諾會努力幫農民找通路。他品嘗帝王柚時，媒體問他「吃了是否有初戀的感覺？」韓笑回「不要讓我一大早心就癢了。」

陳鐵池擁2公頃果園，因年邁目前種植面積僅0.8公頃，他說西施柚很好吃但難照顧，園子裡也種了十幾欉十年帝王柚，希望送給韓國瑜預祝他順利高票當選總統。他說，每年西施柚產量約3萬斤，產期是在中秋節後，送禮需求銳減、加上行銷不足，產量過剩要自行處理，希望政府能多多幫忙行銷，解決農民困境。

二兒子子陳竣洋也說，觀光果園獲吉園圃認證，30多年來採有機種植，以牛奶、糖、酵素等灌溉，甜度達10至12度，雖有公所、縣府舉辦柚子觀光季宣傳銷售，每年約有1萬斤要丟掉、剷平或做成酵素液肥。

陳竣洋表示，父親已高齡80幾歲，種柚子養大他們8個子女，不希望他這麼辛苦，盼未來有農民相關的醫療保障，讓一輩子辛苦打拚的農民老來可以得到良好照顧。

(中時 )