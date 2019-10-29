中山醫學大學附設醫院婦產科醫師廖韻涵指出，由於更年前後女性荷爾蒙分泌變少，造成陰道血流減少、黏膜變薄，因而產生上述停經後生殖泌尿道症候群。（馮惠宜攝）

台中一名49歲婦人45歲停經後陰道就出現乾燥、漏尿等問題，但面對如虎似狼的先生，每次嘿咻就痛到像雙腿被扒開身體被撕裂，讓她無法讓先生長驅直入，直到她到醫院做抹片，提到自己房事困擾，醫師透過陰道雷射治療，恢復陰道的水嫩，也回復正常夫婦的魚水之歡。

經統計停經後的婦人8成以上有陰道乾燥問題，還伴随搔癢、分泌物、排尿障礙，其中還有10％患者有性交疼痛與困難的問題；中山醫學大學附設醫院婦產科醫師廖韻涵指出，由於更年前後女性荷爾蒙分泌變少，造成陰道血流減少、黏膜變薄，因而產生上述停經後生殖泌尿道症候群。

近年來，臨床上以使用陰道雷射治療這類病患，它的原理以二氧化碳型的陰道雷射來說，以雷射光束汽化剝離老舊黏膜組織，利用熱能刺激黏膜下層膠原蛋白、玻尿酸再生，使陰道內壁增厚，恢復陰道黏膜健康的狀態。

廖韻涵也強調，陰道雷射可以改善陰道乾澀、灼熱及搔癢感，使更年期的陰道酸鹼值下降，減少感染。當然，除了雷射之外，保持衛生清潔及適度服用益生菌，都是很好的保健之道。陰道乾澀部分，若能適度搭配保濕劑使用，也都可以緩解不適感，降低疼痛的困擾。

這名49歲患者經第一次電射治療後，就明顯感受到陰道乾燥感有改善，還介紹其他朋友一起來治療，經三次治療後，她已能和先生重享魚水之歡。

(中時 )