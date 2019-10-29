寧夏夜市被網友票選為全台北最好逛、最美味、最有魅力、最友善及最環保的夜市。（圖／摘自寧夏觀光夜市臉書）

曾被票選為「最美味夜市」的台北寧夏夜市，到底什麼最好吃？有網友在PTT發文詢問「寧夏要吃啥？」結果不但引來一堆饕客分享「口袋名單」，還有內行人點出夏夜市的3大不敗關鍵，完勝士林夜市。

原 PO在 PTT發文表示，第一次到台北玩，想去寧夏夜市逛逛，但不知道有啥好吃，跪求網友指點迷津。講到夜市美食，立刻引發熱烈討論，網友紛紛留言「炸芋泥球」、「豬肝榮仔」、「東山鴨頭」、「鵝肉冬粉」、「牛媽媽控肉飯」、「甘蔗牛奶」等知名美食。

還有在地老饕列出自己的口袋名單，點名方家雞肉飯、林記臭豆腐、花生捲冰淇淋、芋頭酥、泡菜捲麵餅、台灣旗艦店鬍鬚張、甘記燒仙草等等，並直言保證不雷。包括「方家雞肉飯」及「劉芋仔」的香酥芋丸，果然名不虛傳，都是今年米其林必比登的推薦名單之一。

此外，還有內行人分析，為什麼這麼多人推薦寧夏夜市的3大致勝關鍵：第一是價格穩定，較少「坑殺」觀光客的問題；第二是附近有眾多商旅，滿足了觀光客逛完夜市的住宿需求；第三則是夜市頭尾都有設置大型垃圾桶，較不會有被垃圾塞爆的髒亂感，不少網友公認，寧夏夜市除了好吃，又相對友善，光是這幾點就完勝士林夜市。

(中時電子報)