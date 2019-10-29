基隆海巡隊28日下午4點左右接獲通報，在基隆外海約18海浬處、靠近北方花瓶嶼海域，驚傳發生沉船案件，更有漁民看到一艘漁船疑因觸礁，在海面傾斜慢慢下沉，情況十分危急，便立即通報其他漁船趕至協助救援，船上共16人均被救起，沒有生命危險，而基隆海巡隊也調派了巡防艇馳援，不過趕抵時該船「協建168」已經完全沉沒，所幸船上的16人已全數被附近2艘漁船合力救起。

據黃姓船長指出，該船為新北市瑞芳區漁會的漁船，他推測原因是因螺旋槳打到礁石後失去動力致擱淺，而原本僅僅出現傾斜，而其他船上的人認為它已下錨，但過不到10分鐘左右，卻發現船隻傾斜角度越來越大，海水不斷灌入船艙，接著漁船就開始緩緩下沉，當時海巡艦艇還來不及趕抵救援，因此附近2艘漁船急忙前來幫忙，協助船上的16人脫困，而不到1小時整艘船就完全沉沒，所幸沒有人員傷亡，不過價值數千萬的船沉入海底，船長難過到無法接受事實。

(中時 )