立法院院會今天三讀通過「消防法部分條文修正草案」，這次修法最重要的是生命3權入法，包括無人命危害得不危險性救災的「退避權」、強制業者提供資訊指派專人現場協助的「資訊權」及「增災害事故調查會成員納消防基層」的調查權，有助消防弟兄救災安全。

台中違章工廠大火導致兩名消防弟兄英勇殉職，令人不勝唏噓。消防法生命3權入法，將可望減少類似悲劇發生。內政部表示，在退避權部分，修法前消防署相關規定已律定現場各級搶救人員應於救災安全的前提下，衡酌搶救目的與救災風險後，採取適當的搶救作為。這次修法後，將更進一步提升到法律位階、也更具體化，於第20條之1第1項明文規定「災害現場無人命危害之虞，消防人員得不執行危險性救災行動」。

內政部並會據以訂定相關「救災行動標準」，讓第一線消防弟兄面對災害現場時，對於要採取如何的救災行動，有更明確的判斷標準，以兼顧救災安全及民眾公共安全。

在資訊權部分，內政部表示，因應工廠使用的危害性化學品可能於發生火災時，造成極大的救災風險，這次修法強制業者有責任提供廠區化學品資訊、平面圖，並指派專人至現場協助救災，對違反的業者將直接開罰。

至於調查權部分，內政部說，這次修法增訂災害事故調查會，一旦有消防或義消弟兄因救災致死或重傷者，即刻依法啟動事故原因調查，並將基層消防團體代表納入災害事故調查會成員，務求公開、公正、發現真相以求改善。

內政部指出，這次修法除了生命3權外，也增列公共危險物品及可燃性高壓氣體業者違規吹哨者條款，規範瓦斯業者負有提供、檢驗及容器回收義務，增列緊急救護可以行使即時強制之規定及相關罰則等共10條條文。

(中時 )