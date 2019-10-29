資深媒體人黃暐瀚說，有很多去過韓國瑜場合的飛空拍機的專家們，應該開始要去拍蔡總統造勢了!拍出能就能比較，如果可以拍的趕快去拍一下(新聞深喉嚨截圖)

2019.10.28新聞深喉嚨 選戰倒數75天 莫忘世上苦人多 韓蔡「你信誰」？

國民黨參選人韓國瑜昨日在彰化晚上連兩場造勢，6點在溪州，7點半在員林，有媒體笑現場人少稱5千張椅子空一半。節目主持人王又正疑惑為何總統蔡英文的造勢畫面都沒有空拍照留出?資深媒體人黃暐瀚說，有很多去過韓國瑜場合的飛空拍機的專家們，應該開始要去拍蔡總統造勢了!拍出能就能比較，如果可以拍的趕快去拍一下，我們就能討論了。

昨晚的《新聞深喉嚨》，主持人王又正說，韓國瑜常常造勢被酸人很少，但他總是秀空拍畫面給人看。蔡總統總是說她人不少，但大家永遠看不到她造勢空拍的完整畫面，可能是維安考量不能飛空拍機，但是你把攝影機掛高一點也行吧?

黃暐瀚表示，沒有維安考量!如果是機場附近或禁航區不行，但是在中南部比如說韓國瑜去過的各大造勢場合，除了台南水萍塭公園不行附近有機場以外，其他可以。有很多去過韓國瑜場合的飛空拍機的專家們，開始要去拍蔡總統造勢了!

王又正說:「對啊!因為我看蔡總統永遠都只有那個前三排搖滾區的畫面。」黃回答說:「對!我們沒有看到，也沒能說是不是人不多。但是看到畫面就知道了!」

黃暐瀚說，還有75天，接下來的假日，如果你有空的話，比如韓國瑜在台北你在高雄，但蔡總統在高雄你又沒時間北上，就去拍蔡英文，拍出來看，一比就知道了。不要說，她一定人不多或沒有韓國瑜多，我們不要這樣講。

黃暐瀚表示，但是如果有專家，或者是有空拍機的人就去拍，有飛航禁令的場地不行，但是總統維安考量沒有說不能空拍，但你不要在她頭上飛，比如說那是個國小，你在附近的路往上飛就知道。如果可以拍的趕快去拍一下，我們就能討論了，我跟揮文哥應該都很想知道。看蔡總統她到底人是多少?

(中時電子報)