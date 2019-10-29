覺得胃脹看醫生，檢查後竟有食道癌病變！一對約40多歲的夫妻一起去醫院看診，其中太太說，她從一年多前開始，吃飽飯後常常火燒心，喉嚨會突然卡住吞不下口水，檢查後卻只是第一級的逆流性食道炎，相當輕微。但她老公偶爾會胃脹脹的，有口臭問題，懷疑是胃食道逆流或是胃裡長東西，但照胃鏡發現，他竟然有嚴重逆流性食道炎第三級，而且有癌前病變的巴瑞特食道病變，胃卻沒事。

早安健康報導，彰化縣員生醫院胃腸肝膽科主任醫師吳文傑表示，這位先生得知病情後很疑惑，明明是老婆症狀比較嚴重，為什麼是他得食道炎又有食道癌前病變？

吳文傑解釋，「胃食道逆流」主要是因為胃酸刺激、傷害胃以外的器官，如:食道、咽喉、鼻腔、口腔等，在吃飽後或躺下來時特別嚴重。站著坐著時，胃酸則流到胃裡沒感覺。

吳文傑說，在沒有症狀的人們中，其實暗藏了四成以上的逆流性食道炎患者，稱為「沉默的胃食道逆流」。他們都是在健檢時才發現自己有逆流性食道炎以及咽喉炎，甚至嚴重到變成「食道癌前病變」卻不自知。吳文傑說，這些病患的感覺較弱，也是有嚴重併發症的危險族群。研究指出，年紀60歲以上、男性、有橫膈膜疝氣的人，都比較感覺不到症狀，至於肥胖是否有影響，目前未有定論。

(中時電子報)