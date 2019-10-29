黃創夏臉書。（摘自黃創夏臉書）

網友留言。（摘自黃創夏臉書）

國民黨總統參選人韓國瑜民調落後，韓在年輕、高學歷及中間選民支持度更是偏低，但著名韓黑資深媒體人黃創夏在看了人口金字塔圖後沉默了，底下網友也紛紛表示，「難怪家中長輩們說韓一定會當選，所以7家媒體才一直唱衰」！

韓國瑜在幾份民調都大幅落後蔡英文，資深媒體人趙少康曾直言，造成韓蔡兩人差距如此大的原因，就是韓國瑜只有基本票，但他在中間、年輕選民中根本沒票，40歲以下韓幾乎沒票，韓在年輕族群幾乎崩盤。

不過，黃創夏卻在臉書PO出一張人口金字塔圖，他看完此圖後意有所指的表示，「科學一點，不該只看『各年齡層支持度』，還要看人口數⋯⋯」，底下網友也紛紛表示，「家中長輩們說：其實瑜一定會當選，所以7家媒體才一直唱衰⋯⋯唱衰⋯⋯他」、「哇！年輕人比中老年人少這麼多！加上在外地上班或求學，會不會返鄉投票率偏低！中老年人則多住在戶籍地！要有危機意識」、「原來韓國瑜真的有料」！

(中時電子報)