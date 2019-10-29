一群家長29日在綠黨、民進黨、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟等立委和議員的陪同下，痛批基督教背景濃厚的宗教團體「彩虹愛家生命教育協會」，將有傳教之虞的「生命教育」課程帶入學校的晨間自習時間；該協會還以智慧財產權為由，拒絕公開教材。立委呼籲教育部回應訴求，盡到校園內須嚴守《教育基本法》第6條政治宗教中立的管理之責。

家長整理資料後發現，彩虹愛家經過20幾年的發展，將自編教材透過志工彩虹媽媽送入全國600多所中小學、5000多個班級，等於有27.6％的國小、15萬名學童每周花1小時接觸這套課程。

據統計，該教材中和宗教有關的頁面平均超過25％：生命教育4個分類初中高各3冊、共12本的教材中，宗教字眼出現最高的是《人與生命進階教師本》45％，最低的是《人與己的初階教師本》也占17％。而每個單元出現多次須學生反覆背誦、抄寫的「金句」，如「敬畏神的人會在緊要關頭看不到自己的膽怯，只看神要他完成的事」、「每種生物都是造物者的精心傑作，每個生命都值得敬佩」，占了整套教材高達33％，「這到底是教學，還是傳教？」

家長指出，彩虹愛家秘書長陳進隆今年以「讓小孩到我這裡」為題的演講，提到希望藉由志工6000人入校，每周服務1萬5000個孩子，讓更多孩子「到我這裡來」。

家長Grace指出，這些課本孩子不能帶回家，記者會上的教材是家長自己掏腰包買的，而且不是都買得到，有些要參與兩天培訓才能買，還要簽切結書。「只是想看孩子在看甚麼課程，為什麼這麼難？」根據該協會106年年度工作報告，彩虹愛家年收入3000萬，財力雄厚，規模龐大、組織完整、卻將授課內容保密到家，令人感到疑惑與不安。

教育部國民及學前教育署學生事務及校園安全組組長林良慶收下家長代表的陳情，表示 教育部一直在執行《教育基本法》第6條的要求，也籲請各縣市持續注意，各校拒絕有傳教意圖的宗教團體入校教學。

(旺報 )