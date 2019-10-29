東北風來了 北北基發大雨特報 11:082019/10/29 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 氣象局針對基隆北海岸及大台北山區發布大雨特報。翻攝自中央氣象局網站 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受東北風增強影響，中央氣象局今（29）日上午11時，針對基隆北海岸及大台北山區發布大雨特報，提醒北北基民眾要注意有局部大雨發生的機率。 氣象局：麥德姆颱風最快今生成 路徑曝光 (中時 ) #大雨 #山區 #北海岸 #基隆 #氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 秋嘗萬里蟹！胖卡車週六日到板橋 嘗辣醬蟹肉餅 10:522019/10/25 旅遊 日本千葉縣紀錄性大雨 兩河川氾濫 16:392019/10/25 國際 基隆》蔡適應絹印小舖出新圖 自選自印基隆味 18:302019/10/25 政治 氣象局：早晚偏涼 中部以南溫差達10度 08:362019/10/27 生活 未來一周變天多冷？氣象局曝2區有感轉濕涼 21:272019/10/27 生活 明起變天降溫6度 北台灣連雨6天 08:002019/10/28 生活 北部山區有較大雨勢 日夜溫差大 10:232019/10/28 生活 基隆伴手禮進軍台北 林右昌：基隆好吃又好玩 10:592019/10/28 生活 秋涼暖胃 蔡適應介紹基隆美食 15:362019/10/28 政治 氣象局：麥德姆颱風最快今生成 路徑曝光 08:012019/10/29 生活 生活熱門新聞 好市多雞肉發臭要退貨 網友仔細一看狂譙 - 生活 氣象局：麥德姆颱風最快今生成 路徑曝光 - 生活 好市多羊肉爐秒殺 結帳才發現悲劇 - 生活 張國煒親駕星宇新機抵台 塔台說這一句讓網全哭了 - 生活 麥當勞輸了！速食界的雞塊霸主是「它」 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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