前台灣證券交易所電腦作業部經理許長裕，因遭檢舉利用處理電腦系統採購案時，長期幫忙施姓廠商修改撰寫投標文件等方式，協助廠商獲取標案，事後許男多次收受廠商飲宴、喝花酒招待，台北地檢署今依違反《證券交易法》起訴許男。

北檢是依《證交法》172條「證券交易所之董事、監察人或受僱人，對於職務上之行為，要求期約或收受不正利益者」起訴許男，依法許男最重可判處5年徒刑。

台灣證券交易所指出，在2015年10月28日接獲檢舉電腦作業部前經理許長裕涉嫌與供應商間有接受招待，疑收受回扣等情事，內部即展開調查，但仍有若干疑點待查明，所以主動將案卷資料移請台北地檢署調查。

據了解，年約50多歲的許長裕任職證交所10餘年，許因採購案遭證交所內部調查沒多久，即辦理退休。

檢方查出，許男是證交所電腦部門主管，負責電腦系統、軟體建置，涉嫌在2012至2015年間趁證交所採購電腦作業系統機會，利用自己對電腦系統、軟體的專業，協助廠商修改投標文件，事後廠商施姓負責人多次招待許男到高檔餐廳飲宴，甚至招待到有女陪侍的風月場所。

檢方未查出許男有收金錢回扣的事證，但認為許男協助廠商獲得標案，接受喝花酒、飲宴招待具有對價關係，違反《證交法》規定證券交易所受僱人，對於職務上之行為，收受不正利益情事，依法起訴。

(中時 )