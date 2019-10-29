前兩戰三分球手感不佳的柯瑞，今天飆進4顆三分球，帶領勇士擊敗鵜鶘，拿下本季首勝。(美聯社)

開季吞下2連敗，狂輸47分的勇士，今天前往紐奧良踢館，靠著卓雷蒙格林生涯第23次大三元，加上全隊六人得分上雙，134比123輕取鵜鶘，中止連敗奪首勝。

勇士接連敗給快艇與雷霆，兩場比賽共計96分比賽，竟然從未取得領先過，讓外界認為這支5年內摘下3次總冠軍的王朝球隊有可能提前瓦解。

勇士今天挑戰同樣是吞下3連敗的鵜鶘，開賽就打出7比0攻勢，本季第一次嘗到領先滋味，可惜單節失誤8次，只帶著4分領先進入第二節，有了前車之鑑的勇士，次節開始加強防守，並且11比0攻勢將優勢擴大至15分，甚至領先達20分。

鵜鶘強勢反擊，「球哥」朗佐鮑爾、歐卡佛、英格拉姆聯手追回不少失分，可惜總是在關鍵時刻掉鏈子，讓靠著暫停緩口氣的勇士，一鼓作氣的將差距拉開至29分，比賽勝負提前底定。

勇士此役表現最好的就是卓雷蒙格林，不但攻下16分，還抓下17個籃板，送出10次助攻，當家一哥柯瑞26分、11助攻，羅素24分、7籃板、8助攻，達米安李23分、11籃板，普爾13分，葛倫羅賓生12分、9籃板。

吞下4連敗的鵜鶘，同樣6人得分上雙，但由於傷兵過多，加上狀元郎錫安威廉森壁上觀，最終只能看著敵軍揚長而去。英格拉姆27分、10籃板、6助攻，朗佐鮑爾與哈特各12分，替補的海斯19分最佳，肯瑞奇威廉斯16分，亞歷山大沃克15分、9助攻。

(中時電子報)