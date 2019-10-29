國民黨總統參選人韓國瑜的新移民孕婦不需等半年就可納國民健保政策，遭綠委林靜儀批產檢就有補助，藍委林麗蟬隨即在林靜儀臉書嗆聲。林今天舉行記者會再次澄清，產檢與醫療補助不同，請黑韓產業鏈不要對懷孕的新移民媽媽下毒手，台灣的媒體與政治人物，不該在搞不清楚狀況前，就急著逢韓便反、逢中必黑，這樣只會撕裂台灣族群和諧。

林麗蟬砲轟，她希望懷孕的新移民媽媽，不需要等到半年就可納入健保，然而很多混淆是非的黑韓產業鏈，意圖直指韓國瑜的新移民政策，是打算將所有的中國孕婦都接來台灣納保，藉此引發國人反感、引起族群對立，簡直是黑韓無下限。

林麗蟬解釋，因修法納保緩不濟急，她同時推動未納保新移民懷孕婦女的醫療補助計畫，在多年的努力下，終於獲得政府支持，行政院目前已研擬運用〈新住民發展基金〉支應相關費用，上週五行政院長蘇貞昌也公開支持。

林麗蟬質疑，但綠委卻在政論節目上開轟，難道是綠委自打臉閣揆，抑或閣揆在答詢時不是真的支持，中間到底誰在說謊，請黑韓產業鏈不要針對懷孕的新移民媽媽下毒手。

國民黨立委陳玉珍痛批，特定媒體，尤其是民進黨網軍，刻意置換成韓國瑜要中國婦女來台納保，其心可誅，宣稱新移民都是一家人的民進黨，根本就是欺騙新移民，強調人權不該捲入政治鬥爭，不要為了黑韓、而罔顧人權。

與會的國政顧問團社福組召集人馮燕說，前總統馬英九簽署的聯合國人權公約中明示，若中華民國是人權國家，不管是否是台灣媳婦，都應該盡地主國責任。她指出，婚姻移民婦女人數持續減少，但生育並沒有因而減少，國政顧問團支持為懷孕新移民媽媽納保政策。

馮燕嘲諷，這不只牽涉人權，也要從醫療觀點來看，特別向具婦產科醫師背景的立委呼籲，期盼在自己的政治身分之務，回到婦產科醫師專業去思考，若病人有此狀況要怎麼辦。前移民署長謝立功也說，產檢與醫療補助是兩件事，當檢查出毛病，沒有健保補助，如何做醫療，有醫師背景不該講如此外行話。

(中時 )