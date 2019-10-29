出道時受封「世間難得一見美少女」的相澤南，拿下了今年「暗黑奧斯卡」最佳女優賞，登上AV影后寶座，然她卻在當紅之際，選擇暫停事業去照料罹患癌症的37歲公司社長，直到社長在本月初離世，本以為只是讓人感動的夥伴革命情感，沒想到近日她受訪，認了兩人關係不只如此，其實她跟社長是男女朋友，同時也曝光下海內幕，其實是兩人先成為情侶後，相澤南才點頭拍AV的。

相澤南不離不棄照顧罹癌社長直到對方過世，當時兩人關係還沒曝光，外界僅能以「相知相惜」來形容兩人的關係，直到最近她接受專訪，認了跟社長是情侶關係，此事也獲AV達人「一劍浣春秋」認證，相澤南在《鏡週刊》的訪談中，表示當初還是大學生的自己，被社長搭訕邀拍AV，她當時覺得荒唐而立刻拒絕，但是卻受到社長幽默風趣的個人風格吸引，兩人後來開始交往，1年多後男友再度邀約她入行，她覺得男方是值得信賴的人，因此終於點頭成為AV女優，跟男友一起拚事業，剛下海時因不適應還哭了，但男友一直溫柔相伴，也親自幫她打理工作，直到社長罹癌，無法陪她去工作，沒想到此時出了事。

相澤南爆出在社長罹癌住院時，自己單獨去工作結果被性騷擾，一劍浣春秋也證實此事為真，解釋相澤南當時不是去拍AV，而是一個俗稱「小電影」的成人電影，當時男友住院治療，因此相澤南常獨自一人前往片場，就在此時被欺負，事後她勇敢曝光此事，社長也在推特上言詞激烈地公開痛罵對方，甚至嗆聲為保護相澤南，以後不讓她再接類似的邀約等，難為她一邊照顧病人，一邊承受工作上的壓力，相當辛苦。

而如今身兼男友與她經紀人的社長癌逝，很多人擔心相澤南的未來該何去何從？一劍浣春秋表示不需要擔心，其實社長過世前，已經聘了一名女性經紀人，跟他一起共同負責照顧相澤南，只是當初雙經紀人的模式只剩下一個了，但相澤南近來的行程都有好好進行，也有隸屬的經紀公司在協助，未來的事業部分應該沒有問題。

(中時電子報)