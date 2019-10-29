網友抱怨韓粉素質。

網友質疑文章真實度。

國民黨總統參選人韓國瑜近來頻頻到地方傾聽民意，與當地民眾互動；但卻有超商員工在臉書上表示，一路上跟隨韓國瑜的粉絲們造成了他們的困擾，不僅說韓粉們影響收銀，更批他們沒結帳就吃東西；不過有網友在底下留言質疑，這位「店員」只附上一張照片就無端指控，根本就是「貼圖掰故事」。

該店員貼出一張熱狗機的照片，表示當天一群「韓粉」進到店內，說要10杯咖啡，然後說要買熱狗跟麵包，當場還沒結帳就開始食用，而他們結帳的時候也沒有說熱狗到底付錢了沒，還一群人擋在收銀檯前等咖啡；他不滿的表示，店內的咖啡機只有一台，這群人擠在櫃檯更讓後面的客人沒辦法結帳；而這群人離開後店員想說幫熱狗機作補充，卻看到他們吃完的垃圾沒有收拾、一片混亂，讓他相當無奈。

文章一出引起廣泛討論，有的人附和表示這群人的素質實在太差，影響到電源以及其他客人的權益；但也有網友質疑，這名店員是如何判斷他們是韓粉的？更表示他僅僅貼出一張照片就指控出一篇長篇大論，「似乎比較像是做夢夢到的」。

(中時電子報)