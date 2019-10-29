移民躲冷凍貨櫃車偷渡英國釀成39死慘劇，傳出超過20名死者是持有大陸假護照的越南公民，儘管罹難者身份眾說紛紜，然而警方至今仍無法真正確定身份。外媒專家表示，其實可以透過這三種方式驗明正身。

第一尋找相關物證。

這些是可以在身上或周圍為身份提供線索的物品，包括衣服，物品和證件，但它們不足以證明某人是誰。「舉例來說，死者身上的衣服可能是從別人身上脫下的，這些訊息雖然重要，但還不足以確認身份。」

第二辨識樣貌

辨識死者樣貌，體發現得夠早，還是能透過照片方式，讓親友協助辨認死者身份。Procopio博士博士說，諸如疤痕，紋身或其他特徵之類的標記是更可靠的身份識別方法。

第三指紋和骨骼鑑定

最簡單的方式是採集死者指紋，在適當的環境中，死者死亡後1周內都可還可採集指紋。如果想確定某人的死因和死亡時間，法醫能夠透過鑑定骨骼和牙科紀錄來確認資訊。雖然與指紋或DNA相比，骨骼或牙齒鑑定的可信度較低，但有時這種證據也會非常有用。

第四DNA鑑定

血液、唾液、頭髮、肌肉、器官或骨骼都能取得DNA，DNA能夠提供死者的地緣起源，透過DNA瞭解死者來自何處，更能透過DAN確定其第三代至第四代內的血親關係。

(中時電子報)