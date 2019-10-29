台南市衛生局9月接獲檢舉，安南區發生醫事檢驗所人員冒充衛生局人員，到府推銷肝癌篩檢抽血，先騙民眾抽血，再藉機推銷自費檢查，台南市刑大偵八隊循線逮到林姓女負責人等6名嫌犯，全案依詐欺、妨害秩序罪嫌函送台南地檢署偵辦。

遭檢舉的這一家永康區民營醫檢所人員，在9月間疑冒充衛生局在安南區一帶找老年人抽血，要求蘇姓等10名被害人抽血檢測，俟被害人同意抽血檢測後，民眾同意抽血後再趁機推銷檢驗，陸續收取8000多元費用。警方調查，該醫事檢驗所曾遭衛生局開罰多次仍不知悔改，衛生局認為違反醫事檢驗師法第30條規定，將開罰最高10萬元罰鍰。

刑大偵八隊指出，逐一清查遭詐騙的被害人、調閱監視器，多方查訪，查出在永康區的醫事檢驗所，確認假冒衛生局人員的身分與該醫事檢驗所從業人員相關資料後，通知犯嫌到場說明，不過，林姓女負責人、業務公關與現場抽血的女員工共6人全部口徑一致，否認涉案，警方詢後依詐欺、妨害秩序罪嫌函送法辦。

警方也特別呼籲，民眾如果有健康檢查需求，可自費至合法醫療院所或醫事檢驗所抽血檢驗，不可聽信不明人員招攬，配合抽血，發現違規或不當招攬行為，可提相關事證向警方、衛生局檢舉。

(中時 )