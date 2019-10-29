憲兵指揮部上午表示，9月間，接獲民意信箱反映，轄屬202指揮部裝步第239營肇生通信裝備短少情事 ，經編組後勤、督察等部門全面清查，計一般通信零附件之電源供應器、電源轉換器等3類5件物品帳料不符，均為一般商規零附件，無保密及安全顧慮，經檢討肇因 ，係單位實施裝備維保後，未依規定存管及交接所致，並依規定程序辦理核賠作業。另擔任戰備之萬鈞車輛均依規定值勤，車載裝備均到齊無虞。

短少的雲豹甲車通信裝備，最後在庫房找到主體裝備，並在其他處所找到零附件，有些是在庫房的天花板裡頭，顯然是有人故意。事發原因應是部隊在今年3月進行雲豹車輛的交接時，通訊器材拆下保修之後，並未被裝回去，而且遭到營內人士刻意藏在各個處所。

憲指部指出，依軍品裝備清點結果以及調查事實，秉「嚴懲不貸 ，毋枉毋縱」原則，追究檢討失職人員，並移送司法調查。本部將引為案例，教育及要求所屬貫徹後勤維保紀律與裝備存管作為，以為借鑑。

(中時 )