108學年高級中等學校學生技藝競賽從11月5日起跑，5大類62項競賽職種，計有237校、2881位選手參加。教育部長潘文忠今天表示，以往只送各類競賽職種第1名赴海外研習，從今年起，第2名也納入，預計每年送130人出國研習。

教育部今天舉行「108學年高級中等學校學生技藝競賽月啟動記者會」，邀請海事水產、家事、農業、商業及工業等5大類競賽學生代表見證簽訂產學媒合意向書，也宣告108學年技藝競賽從11月5日起跑。

潘文忠表示，技職教育給孩子一片精彩舞台，以今年第45屆國際技能競賽為例，台灣選手的整體表現排全球第4，相當出色。這證明只要給技職學生機會，他們就會發光發熱。

潘文忠說，從106年起，在前瞻計畫中編列80億元經費，充實技職體系設備、設施；此外，108課綱對於技藝課程，也提供15至30學分技能領域的學習，為國家培育產業相關技術人才。

教育部國教署副署長戴淑芬也指出，為了落實延續技藝學習及技能培訓的機制，積極輔導各類競賽能結合產業資源，以彰顯技藝競賽辦理目的及實質功能，並為國內各產業培養優秀的技術人力資源。

因此，教育部國教署於全國高級中等學校技藝競賽資訊平台（sci.me.ntnu.edu.tw）建置「產學人才媒合功能模組」，透過各類執行學校積極協調產業共同參與，並且提供五大類競賽選手的產學媒合相關資訊，包括提供獎學金、薪資等福利，建立良好產學互動機制。

教育部國教署說，為協助各類競賽優良選手持續增進技能，今年起擴大辦理各類競賽優異選手赴海外專業研習的薦送對象，各類競賽職種第1名及第2名選手均內赴海外專業研習。

(中時 )