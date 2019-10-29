經典臺灣文學輸出韓國！國立台灣文學館選定陳建忠教授《被詛咒的文學》進行全書韓文翻譯與推廣，8月下旬在韓國出版，並邀臺、韓學者就戰後初期臺灣社會、文學與文化交流；接著11月初也將於臺灣發表，針對臺灣文學研究在韓國的傳播及臺韓文化交流，進一步互動與對談。

國立台灣文學館2017年起推動「經典臺灣文學外譯計畫」，有別於以國外大眾出版市場為目標，台文館主推較小眾但具代表性的臺灣文學著作，強化版權輸出，將臺灣作家推向國際舞臺。2018年選定陳建忠教授《被詛咒的文學──戰後初期（1945-1949）臺灣文學論集》進行全書韓文翻譯、出版與推廣，希望提供韓國讀者認識臺灣文學史脈絡，並深化韓國學術界的臺灣文學研究。

本次出版計畫與韓國高麗大學出版社合作，並延請臺灣文學界著名的韓文翻譯家金尚浩教授，以及高麗大學中文系張東天教授共同完成此一學術轉譯與交流工程。韓文譯本8月下旬在韓國出版，並由高麗大學BK21中日教育文化研究事業團主辦新書發表會暨座談會，邀請臺韓雙方多位學者參加。

本書也將在11月4日於臺灣正式發表，並舉辦《被詛咒的文學》韓譯版新書分享會暨座談會。

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