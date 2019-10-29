立法院29日院會三讀通過「消防法部分條文修正草案」，民進黨立委劉世芳發言表示「退避權」、「資訊權」、「調查權」等消防生命三權終於入法。（姚志平攝）

立法院29日院會處理「消防法部分條文修正草案」，在副院長蔡其昌敲槌後三讀通過。（姚志平攝）

消防法部分條文修訂立法院今三讀通過，消防員生命三權確定入法，未來若無人有安全疑慮，消防員可不進火場救災。（林縉明攝）

為保障消防員在火場搶救的生命安全，立法院今三讀修正通過，將退避權、調查權、資訊權等生命三權入法，未來若火場無人命危害之虞，消防員得行駛退避權，不避冒著生命風險採取救災行動。此外，時代力量黨團提出2項附帶決議，危險性救災行動認定標準及重傷認定，經投票表決遭藍綠否決。

日前台中大雅違章工廠大火，雖火災現場無人受困，但消防員冒險挺入火場救災，導致2名消防員殉職，讓討論許久的消防員生命三權包括退避權、資訊權、調查權議題受到各界重視，立法院趕在本屆最後一會期三讀通過。

退避權部分增訂第20條之1，未來消防員在搶救現場，若人員無受困安全疑慮前提下，得不執行危險性救災行動，危險性救災行動認定標準由中央主管關內政部另行訂定。

此次修法增訂第27條之1，中央主管機關為調查消防及義勇消防人員因災害搶救致發生死亡或重傷事故的原因，應聘請相關機關、團體代表、學者專家及基層消防團體代表組成「災害事故調查會」，提出災害搶救改善建議及追蹤改善建議事項執行。

針對資訊權部分，修法認定工廠管理權人有協助救災義務，未來消防指揮人員為搶救工廠火災，工廠管理權人應提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，若未配合或提供虛偽不實資訊者，可處3萬元以上60萬元以下罰鍰。

消防員生命三權今立法院三讀通過，但時力黨團認為，第27條之1所謂「重傷」認定未清楚，只依刑法重傷範疇限定範圍太窄；此外，第20條之1所謂「危險性救災行動認定標準」，因災害樣態種類繁多，應該要明確訂定，提出附帶決議，但遭到朝野投票否決。

時力立委徐永明表示，近8年有37名消防員殉職，其中4成是無人受困進入搶救造成悲劇，內政部長徐國勇說沒人不用進入火場是SOP，沒人不用進去附帶決議卻被否決，對於附帶決議被否決感到遺憾。

綠委管碧玲強調，母法已經把對於無生命之虞不得執行救災行動入法，對消防員保障在價值觀已經是典範，授權行政立法讓專業導入，專業導入在執行細則辦法做周延考量，不希望一件好事被抹黑不足，民進黨保護消防員辛苦如出一轍。

(中時 )