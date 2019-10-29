國會政黨聯盟今日舉行記者會公布14位區域立委提名參選人，會上被問及先前黨主席妙天曾表示該黨將於總統大選支持國民黨參選人韓國瑜，如今是否照舊時，該黨卻轉趨保留態度，是否為了因應親民黨可能將派人參與總統選舉？引人揣測。

國會政黨聯盟於2018年10月由妙天成立，2019年1月民國黨併入國會政黨聯盟，但早在併入之前，原本民國黨自黨主席徐欣瑩以下即有不少人為妙天的弟子，兩者關係密切。而2016年總統大選時徐欣瑩則出任親民黨總統候選人宋楚瑜的副手。

原本今年9月底時國會政黨聯盟黨主席妙天公開表示，2020大選最終是藍綠對決，該黨會挺國民黨的韓國瑜。然而今日記者會上，本報記者詢問國會政黨聯盟秘書長高國慶在2020年選舉中，是否區域立委各自努力，但總統大選仍將支持韓國瑜時，高國慶卻回稱，作戰只有輸贏，國會政黨聯盟獨立作戰，推出自己的候選人，總統候選人是因為還不夠實力，下一屆會推出自己的候選人。沒有正面回應是否仍將挺韓。

依正副總統選罷法，親民黨可於11月18到22日直接派人登記參選，不需經過全民連署，國會政黨聯盟是否為了因應親民黨的可能參選而對於挺韓轉趨保留態度？值得玩味。

(中時 )