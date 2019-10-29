南瑤宮現場支持韓國瑜旗海飄揚。（柯宗緯攝）

南瑤宮現場支持韓國瑜旗海飄揚。（柯宗緯攝）

韓國瑜再次高呼台灣安全、人民有錢。（柯宗緯攝）

韓國瑜到南瑤宮參拜。（吳敏菁攝）

韓國瑜受到熱烈歡迎。（黃國峰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜29日早上參拜彰化市南瑤宮，現場旗海飄揚，高呼韓國瑜凍蒜，韓國瑜表示，這次來南瑤宮拜媽祖，祈求媽祖婆保佑所有信眾平平安安、快快樂樂，南瑤宮是清朝乾隆期間到現在已經300多年，非常了不起，也是繼田中乾德宮後，第2次看到政教合一，除了祈求封調雨順、國泰民安，還要再加上，「台灣安全、人民有錢」。

韓國瑜29日來到彰化市南瑤宮，這也是他請假以來，從屏東開始拜的第39間廟，人氣依舊紅不讓，吸引上百韓粉頂著艷陽守候，還搶前要拍照。

立委參選人張瀚天、國民黨中常委林滄敏、彰化縣議會副議長許原龍、前縣長阮剛猛、彰化市民代表會主席陳文賓等都到場力挺。由於南瑤宮管理人為民進黨籍的彰化市長林世賢，今天如外界所料，沒有陪同參拜。

韓國瑜表示，主委也是地方首長很少見，代表老百姓和宮方和宗教都是結合起來，管委會一定是盡心盡力為老百姓打拚，宗教安慰我們的心靈，照顧弱勢，非常感謝。

會後一起齊呼，「張瀚天凍蒜、韓國瑜凍蒜」，韓國瑜開心的說，就如張瀚天所說

，封調雨順、國泰民安，我們要再加上兩句「台灣安全，人民有錢」，現場齊呼韓國瑜凍蒜、凍蒜。

(中時 )