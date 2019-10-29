就這樣一直黑我意義????

有網友在PTT發文「館長誠信在哪？分離乳清sgs作假」，指網路紅人「館長」陳之漢的產品檢驗報告造假，館長氣得在直播、臉書秀出SGS檢測報告，並爆粗口：「你他X的欠打臉是不是」、「我一定告你！」。

有人因權限不夠，找朋友在PTT發表「代po館長誠信在哪？分離乳清sgs作假」一文，該文用截圖指出，館長的「分離式乳清SGS檢測報告」很模糊，仔細比對可發現根本跟「肌酸SGS的檢測報告」一樣，指館長「複製貼上再加模糊，就想偷天換日」，並質疑「館長你的誠信呢」。

該名爆料者更說「如果沒問題為何在聊天室問時一直ban掉？不想看到事實？不想承認事實？」、「本人表示，若有不實歡迎來告」。

對於網友質疑，館長在直播中說：「我一定告你！」，館長秀出檢測報告，說對方可以拿編號去SGS查，更說已經找好律師。館長另也在臉書公布「分離乳清」及「能量肌酸」的SGS檢測報告，眾多網友紛紛留言力挺：「館長告死這些出張嘴的拉基啦」、「支持阿館告到底, 想看人跪著求饒」、「這種人應該連SGS是什麼東西都不懂吧」、「拜託 告一下 其他吃嘴小孩就會閉嘴了」。

(中時電子報)