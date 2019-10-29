對於韓國瑜民調上升，是否有何策略所致？葉元之說，韓就是走入基層、一步一腳印，且提出政策，因此民調顯示在年輕人支持度回升，且在「苦民所苦」方面的民調超過蔡英文；不像蘇貞昌被記者問到「台北市貧窮線下修」，竟回答「股市有上漲」，根本是現代晉惠帝翻版，人家說沒飯吃，他卻說「你為什麼不吃肉」，這種已經離基層太遠了，他相信透過不斷的傾聽之旅，會把民進黨背離民意的事不斷呈現出來。

葉元之也說，那天舉辦「走出同溫層」的青年座談活動，辦得蠻成功的，很多年輕人的反應都不錯，認為應持續舉辦；年輕人因對韓有刻板印象，韓採直球對決，提出「你可以不喜歡我，但你要了解我」，透過不斷溝通，年輕人會了解真正值得信任的是誰。

至於從昨天彰化造勢會場的人數來看，韓流是否退燒？葉元之說，昨天很多人站在旁邊或高的地方看韓，現場統計超過5000人，大部分的人仍自動自發，現場仍蠻熱情的；韓到當地宮廟，很多鄉親出來幫韓喊加油，反觀蔡英文總統到同樣地方，有司儀喊「大家不要走，等一下要發便當，有人盛熱湯」，要用便當動員，或之前蔡英文到台南，還有人幫忙發米，蔡兩點到，米兩點半發，還有人幫忙細心設計，如此一比較，就知道誰熱誰冷。

(中時 )