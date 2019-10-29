消防員呼籲支持「基層版」消防法生命三權修法 13:422019/10/29 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 消防員工作權益促進會29日在立法院群賢樓大門口舉行「速過消防法，生命不打折」消防法生命三權修法記者會，促進會成員現場焚燒消防署「打折版」立法說明，呼籲立委們支持「基層版」修法，落實保障基層安全。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 消防員工作權益促進會29日在立法院群賢樓大門口舉行「速過消防法，生命不打折」消防法生命三權修法記者會，促進會成員現場焚燒消防署「打折版」立法說明，呼籲立委們支持「基層版」修法，落實保障基層安全。 (中時 ) #基層 #消防法 #生命 #修法 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 商總提13項建言 盼「一例一休」再修法 12:242019/10/25 財經 高雄小吃店限女徵才挨罰 勞局籲中央修法 19:182019/10/25 生活 小英：支持蔡培慧就是支持蔡英文 15:232019/10/26 政治 汪紹綱攝青春 不穩定中發現頑強生命力 20:472019/10/26 生活 綠滲透史觀去中 陸首提教育台獨 04:102019/10/28 焦點新聞 6旬婦墾丁撿菜落海 救上岸無生命跡象 12:172019/10/28 社會 韓民調低？醫師下鄉觀察真相是.. 15:322019/10/28 政治 回顧人生黃金歲月 阿公阿嬤發表生命故事繪本 15:482019/10/28 生活 《消防法》修法打折 基層焚燒法案 10:592019/10/29 政治 消防法增訂退避權 無人命危得不執行危險性救災 11:212019/10/29 政治 生活熱門新聞 水滾下水餃錯了？美味關鍵在這步驟 - 生活 氣象局：麥德姆颱風最快今生成 路徑曝光 - 生活 好市多雞肉發臭要退貨 網友仔細一看狂譙 - 生活 麥當勞輸了！速食界的雞塊霸主是「它」 - 生活 寧夏夜市什麼最好吃？行家揭這幾樣完勝士林 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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