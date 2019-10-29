消防員工作權益促進會29日在立法院群賢樓大門口舉行「速過消防法，生命不打折」消防法生命三權修法記者會，促進會成員現場焚燒消防署「打折版」立法說明，呼籲立委們支持「基層版」修法，落實保障基層安全。

(中時 )

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