科技進步之下，不少學校捨棄傳統類型的書本，改用電子書。近日，有位家長在爆怨公社表示，孩子的幼兒園改用電子聯絡簿，學校要求每個學生一個月需繳500元，讓他無法接受，並詢問大家這樣是正常的嗎？引發網友熱議認為這很不合理。

有家長在網路po文表示，孩子的幼兒園改用電子聯絡簿，學校要求每個學生一個月需繳500元，這合理嗎？（圖／翻攝自爆料公社。）

一名家長在「爆怨公社」po文表示，自己收到幼兒園的通知單「親愛的家長你好：本學期開始實施電子聯絡簿App至今已經三個月了，從10/25開始將會開App的收費費用，三個月費用1500，若不願意使用App，便會將您在電子聯絡簿的帳號刪除，你將會收不到寶貝的照片、上課狀況、學校的資訊。」即便訊息的最後，園方表示若有重要活動仍會告知家長。但這則訊息讓原po質疑，這樣是合理的嗎？根本強迫繳費。

貼文一出後，引發網友熱議，「App需維護費用付費正常，但一個月500實在太貴，如果可以改收一學期1000還能接受。」、「我女兒也用電子聯絡簿，但不用錢」、「繳一次Ok，但每個月繳有點太超過」、「乾脆創Line群組，要公告還是傳孩子上課照片都可以。何況小孩有狀況老師也可以再第一時間通報家長，又不用多花錢」。

但也有網友認為，「App需維護費，一個月500其實也不多。」、「500都付不起，還敢生孩子？還敢說在意孩子教育，吃米不知道米價。」

(中時電子報)