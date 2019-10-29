最近火紅的挺韓APP「一枝穿雲箭」，由於設計過於精良，被網友懷疑有專業團隊在幕後操刀，還有刻意隱瞞什麼事，甚至有網友直接聯想到中國大陸是背後勢力。對此，政治評論員鄭照新表示他認識開發這APP的所有人，「隱瞞個鬼」，這就是台灣的「資訊製造業」，大家都活在自我腦補，甘於被搞假新創的江湖騙子帶風向。

醫師陳信諭在臉書上質疑，一人自發性開發這款APP，這是真的嗎？有資訊高手來訊指出，這不可能只靠一個人，需要有非常專精的團隊。為何要特別隱去APP的開發聯絡資訊？為何要請一位所謂的30歲「鋼鐵韓粉」出面說謊？有網友直接聯想到背後是中國大陸勢力，但也有網友質疑這名醫師是有多懂coding？

對於網路上陰謀論瘋傳，鄭照新跳出來說，這軟體開發每個人都是他朋友，幾個月前想要發想這個點子，他極為鼓勵，人家就是搞新創的，就是看不下去你們這些帶頭搞假資訊，但是在商業界又不想曝光。

鄭照新指出，竟然還有人說是阿共仔的陰謀，「恕我直言，活在自我腦補請便，共你老木」，這就是台灣的「資訊製造業」，大家都活在自我腦補，甘於被搞假新創的江湖騙子帶風向，根本搞不懂啥是真新創。

鄭照新也嗆陳信諭，有這時間不如多看幾個病人，或者「你自己也需要去看醫生」，親自遇上這些腦補才感覺誰才是真草包。

(中時 )