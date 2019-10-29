行政院決定加碼發放夜市券。國民黨團今天痛批，兩岸關係陷入僵局，陸客不來損失直逼1千5百億元收入，如今蔡政府為挽救攤商生意，飲鴆止渴動支5億元發放夜市券，選前政策買票，呼籲增加觀光客才是釜底抽薪的正道。

國民黨團副書記長林麗蟬抨擊，蔡政府為何平常不傾聽民眾的觀光需求，到選舉前夕，才公開大撒幣，令人覺得如同政策買票，國民黨呼籲民眾要的是實實在在、為百姓做事的政黨。

國民黨立委賴士葆批評，兩岸關係被蔡英文總統搞砸，導致陸客不來，損失估計約莫1千5百億元，民進黨為了挽救統攤商生意，動支5億元發放夜市券，這樣救不回來，形同飲鴆止渴。

賴士葆說，台灣的內需市場佔GDP重要一部分，現今因陸客不來，加上錯誤年改致退休軍公教縮衣節食不敢消費，真正釜底抽薪的做法是增加觀光客，這才是正道。

國民黨立委童惠珍表示，雖然短期補助能救一部分國旅，但這些補助都是拿自己的錢救自己，台灣民眾都不是傻子，都可看出是明顯的政策買票。

國民黨立委陳玉珍說，蔡英文無法兌現維持現狀承諾，選前發放夜市券，產生產業景氣的假效果，等到選舉潮水褪去，人民又要過苦日子，若蔡英文無法改善的話，呼籲民眾在明年選舉做出正確選擇。

(中時 )