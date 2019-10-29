國會政黨聯盟今日舉行記者會公布14位區域立委提名參選人，會上一位參選人高喊罷免柯文哲，該黨秘書長旋即嚴正表示不代表該黨立場，甚至放重話表示如果脫稿演出，可能不幫他辦理登記，另一位黨籍參選人則隨後堅持致詞：呼籲外界在選舉中支持第三勢力，會上插曲不斷。

國會政黨聯盟於台北市第五選區(中正萬華)提名蕭赫麟，新北市第四選區(新莊)提名上屆代表大愛憲改聯盟參選立委的王斯儀，桃園市第四選區(桃園)提名當過桃園市市民代表的林國政，桃園市第五選區(平鎮龍潭)提名上屆代表民國黨參選立委的雄風三型飛彈總工程師張誠，台中市第四選區(西屯南屯)提名曾在2012年代表人民最大黨參選立委的楊書銘。

高雄市第三選區(左營楠梓)提名鄭品娟，高雄市第六選區(新興前金鹽埕鼓山)提名曾參選高雄市立委與屏東縣長的李鎔任(同心同德光耀中華 和平兩岸 才能讓台灣過上好日子)，新竹縣第一選區(溪北)提名現任新竹縣議員吳旭智，新竹縣第二選區(溪南)提名現任新竹縣議員邱靖雅，新竹市提名國會政黨聯盟副發言人廖蓓瑩，嘉義市提名郭瑞豐，屏東第二選區(屏南)提名鄭文龍，基隆提名現任基隆市議員楊石城，連江提名李克焜。

國會政黨聯盟秘書長高國慶還透露，該黨副主席徐欣瑩將排入不分區立委名單內。然而被提名人蕭赫麟致詞時，卻語出驚人的表示，他要從今天開始啟動罷免台北市長柯文哲的運動。高國慶趕緊表示現場發言以他本人為主，其他人發言不代表國會政黨聯盟立場 ，他甚至宣稱目前還在從事提名考核作業，如果參選人脫稿演出， 就不會幫他辦登記，會另外找人。

原本高國慶打算趕緊記者會收場，不料邱靖雅堅持也要發言，她表示自己是創黨重要幹部，有必要向外界報告，國會政黨聯盟作為第三勢力，認為台灣不需要出賣台灣利益、黨意高過民意的政黨，藍綠就是黨意高於民意，國會政黨聯盟則以民意為主，希望為台灣帶來不一樣的選擇，台灣絕對要有第三勢力的崛起，請大家政黨票不投藍綠，投給第三勢力。

(中時 )